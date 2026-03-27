Кендрик Перкинс дал «Рокетс» прозвище «Прачечная»: «Они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат»

Кендрик Перкинс уничтожил «Хьюстон» несколькими словами.

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал «Хьюстон» после поражения от «Миннесоты», когда команда упустила 13-очковый перевес в овертайме, что стало рекордом НБА.

«У меня есть новое прозвище для «Рокетс». Прачечная, потому что они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат, как чистые простыни. Каждый раз.

Это позор. До завершения регулярки осталось всего 10 матчей, вы пытаетесь найти свою идентичность и теряете «+13» в овертайме? Ждете, что вас сложат? В этой команде каждый сам за себя. У них нет химии. И проблема не только в игроках, но и в тренере Удоке. Что он собирается со всем этим делать?» – сказал Перкинс во время эфира.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Такая проблема есть везде где есть Дюрант , после гсв
