Кендрик Перкинс дал «Рокетс» прозвище «Прачечная»: «Они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат»
Кендрик Перкинс уничтожил «Хьюстон» несколькими словами.
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал «Хьюстон» после поражения от «Миннесоты», когда команда упустила 13-очковый перевес в овертайме, что стало рекордом НБА.
«У меня есть новое прозвище для «Рокетс». Прачечная, потому что они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат, как чистые простыни. Каждый раз.
Это позор. До завершения регулярки осталось всего 10 матчей, вы пытаетесь найти свою идентичность и теряете «+13» в овертайме? Ждете, что вас сложат? В этой команде каждый сам за себя. У них нет химии. И проблема не только в игроках, но и в тренере Удоке. Что он собирается со всем этим делать?» – сказал Перкинс во время эфира.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Такая проблема есть везде где есть Дюрант , после гсв
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем