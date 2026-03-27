Майкл Уилбон собирается отдать свой голос Джейлену Брауну при выборе MVP
Участник голосования за MVP НБА назвал своего фаворита.
Комментатор ESPN Майкл Уилбон рассказал, что планирует отдать свой голос звезде «Селтикс» Джейлену Брауну в номинации «Самый ценный игрок НБА».
Уилбон, к которого будет возможность принять участие в голосовании, назвал свою тройку лидеров.
«У меня есть право голоса в этом вопросе. И скажу вам, борьба обострилась. Мой голос? Не могу сказать, что прям уверен в порядке, но думаю, что первым станет Джейлен Браун, ШГА – второй, и Виктор Вембаньяма – третий.
И даже не говорите мне про парня, который играет лишь на одной половине площадки – Луке Дончиче», – сказал Уилбон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
Топ 20 заканчивается на 111.
Какие-то стереотипы о Дончиче…
В атаке Брауна и близко не ровня Дончичу