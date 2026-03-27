Майкл Уилбон собирается отдать свой голос Джейлену Брауну при выборе MVP

Участник голосования за MVP НБА назвал своего фаворита.

Комментатор ESPN Майкл Уилбон рассказал, что планирует отдать свой голос звезде «Селтикс» Джейлену Брауну в номинации «Самый ценный игрок НБА».

Уилбон, к которого будет возможность принять участие в голосовании, назвал свою тройку лидеров.

«У меня есть право голоса в этом вопросе. И скажу вам, борьба обострилась. Мой голос? Не могу сказать, что прям уверен в порядке, но думаю, что первым станет Джейлен Браун, ШГА – второй, и Виктор Вембаньяма – третий.

И даже не говорите мне про парня, который играет лишь на одной половине площадки – Луке Дончиче», – сказал Уилбон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
В этом то и проблема. Голоса имеют какие-то неадекватные типы!!
А ещё у Брауна защитный рейтинг 112, а у Луки 113 !!!
Топ 20 заканчивается на 111.
Какие-то стереотипы о Дончиче…
В атаке Брауна и близко не ровня Дончичу
Материалы по теме
Гонка за MVP НБА: Дончич, Йокич, ШГА или Вемба?
вчера, 05:00
«Йокич или Лука?» Кендрик Перкинс не может определиться с последним членом первой сборной НБА
20 марта, 19:49
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум принял участие в открытии футбольного матча Бразилия – Франция в Бостоне
1 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс дал «Рокетс» прозвище «Прачечная»: «Они только и ждут, когда их вытащат из сушилки и сложат»
20 минут назад
Джейлен Браун устал от фолов Лугенца Дорта: «Бро зарядил мне по голове, будто я его внук»
22 минуты назадВидео
Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун
49 минут назадВидео
НБА. 26 очков, 11 подборов и 8 передач Кона Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33 очка и 11 передач Демара Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо»
сегодня, 05:15
Купер Флэгг о Йокиче: «Могу многому у него научиться. Не уверен, что достигну такого же уровня»
сегодня, 05:13
Эксперт считает, что в случае более выгодного предложения НБА может отказать Сиэтлу и Лас-Вегасу при расширении
сегодня, 05:03
Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 30 очков (83% с игры) и 10 подборов
сегодня, 05:00Видео
Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав «Никс» толком не знает»
сегодня, 04:50
Майлз Бриджес с оттяжкой забросил сверху, подобрав собственный промах
сегодня, 04:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
