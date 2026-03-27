Джейлен Браун устал от фолов Лугенца Дорта: «Бро зарядил мне по голове, будто я его внук»

Браун устал от фолов Дорта: «Бро зарядил мне по голове, будто я его внук».

Во время своей онлайн-трансляции форвард «Бостона » Джейлен Браун смотрел запись игры против «Оклахомы» и заострил внимание на нарушении правил со стороны форварда «Тандер» Лугенца Дорта .

«Бро зарядил мне по голове, будто я его внук или типа того. И судьи даже не собирались это фиксировать», – прокомментировал Браун момент из игры.

Дорт известен своей жесткой игрой на грани, а часто и за гранью правил. Последними яркими примерами стали удар по лицу и подножка центровому «Денвера» Николе Йокичу.