Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун
В одном из моментов матча «Шарлотт» и «Нью-Йорка» мяч улетел на трибуны за лицевой линией. Болельщик, подобравший его, решил бросить по кольцу с обратной стороны щита, промахнулся и попал в голову форварду «Хорнетс» Кону Книппелу.
Игрок не получил повреждений и пошел исполнять штрафные броски. По итогам встречи на счету Книппела 26 очков, 11 подборов и 8 передач.
«Хорнетс» обыграли «Никс» – 114:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем