Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун

Книппелу прилетел мяч в голову после броска зрителя.

В одном из моментов матча «Шарлотт» и «Нью-Йорка» мяч улетел на трибуны за лицевой линией. Болельщик, подобравший его, решил бросить по кольцу с обратной стороны щита, промахнулся и попал в голову форварду «Хорнетс» Кону Книппелу.

Игрок не получил повреждений и пошел исполнять штрафные броски. По итогам встречи на счету Книппела 26 очков, 11 подборов и 8 передач. 

«Хорнетс» обыграли «Никс» – 114:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoop Central
