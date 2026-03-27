Купер Флэгг о Йокиче: «Могу многому у него научиться. Не уверен, что достигну такого же уровня»
Купер Флэгг восхитился игрой Николы Йокича.
Восходящая звезда НБА Купер Флэгг отдал должное центровому «Наггетс» Николе Йокичу.
Серб помог «Денверу» одержать победу над «Далласом» Флэгга, набрав 23 очка, 21 подбор и 19 передач за 38 минут.
«Могу многому у него научиться, особенно в плане чтения игры. Но не уверен, что достигну такого же уровня.
Просто поразительно, какое влияние он оказывал на игру. И в некоторые моменты казалось, что он даже не напрягается. А по итогу у него 20 очков, 20 подборов и 20 передач. Он невероятен.
Просто поразительно быть частью этого и видеть, как Йокич влияет на игру», – признался 19-летний форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
