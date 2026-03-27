Никола Миротич, возможно, сыграет против «Панатинаикоса»

Участие Миротича в игре с «Панатинаикосом» возможно.

Центровой «Монако» Никола Миротич , страдающий от подошвенного фасциита, может вернуться на паркет значительно раньше, чем предполагалось изначально.

Баскетболист отправился в Афины вместе с «Монако » на матч 34-го тура Евролиги против «Панатинаикоса», однако его участие в игре будет определено непосредственно перед ее началом.

Последние несколько дней Миротич уже принимает участие в командных тренировках.

«Монако» борется за то, чтобы гарантировать себе как минимум шестое место по итогам регулярного сезона. На данный момент команда имеет результат 19-14, занимая седьмую строчку в турнирной таблице, в то время как «Панатинаикос » располагается на восьмой позиции с таким же количеством побед и поражений.

В текущем сезоне Миротич набирает в среднем 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи за 28 матчей.