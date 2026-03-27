  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
1

Эксперт считает, что в случае более выгодного предложения НБА может отказать Сиэтлу и Лас-Вегасу при расширении

Сиэтлу и Лас-Вегасу не гарантированы новые команды НБА.

Обозреватель The Ringer Ховард Бек предположил, что в случае более выгодного предложения НБА может отказать Сиэтлу или Лас-Вегасу при расширении состава участников до 32.

Ранее стало известно, что совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле, стоимость каждого составит от 7 до 10 миллиардов долларов.

Журналист считает, что окончательное решение по новым городам будет обусловлено финансовыми соображениями.

Также со ссылкой на источники сообщается, что двое или трое нынешних владельцев колеблются по расширению, главным образом потому, что добавление двух команд разделит доходы лиги на 32 части вместо нынешних 30.

«Не все в восторге. Не все согласны», – поделился источник издания.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Ringer
logoНБА
logoСиэтл
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да вы охренели !!!
Верните Сиэтлу Суперсониксов !!!✅✅✅
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем