Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав «Никс» толком не знает»
Джош Харт отреагировал на критику известного фаната «Никс».
Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт ответил на критические замечания журналиста ESPN Стивена Эй Смита, который, в частности, выражал недовольство им самим и Микэлом Бриджесом.
Харт заявил, что Смит не является «настоящим фанатом «Никс» и посоветовал ему «заткнуться».
«Стивену Эй, как человеку, который лишь пытается казаться фанатом «Никс», нужно заткнуться. Он и состав наш толком не знает», – констатировал баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Стива Поппера
