Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 30 очков (83% с игры) и 10 подборов

Дюрен помог «Пистонс» разгромить «Пеликанс», набрав 30 очков.

Звездный центровой «Детройта» Джейлен Дюрен стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана», набрав 30 очков.

За 31 минуту на паркете Дюрен реализовал 10 из 12 бросков с игры и 10 из 12 штрафных, добавив к этому 10 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

22-летний центровой стал первым в истории «Пистонс», кому удалось оформить 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при 80%+ попаданий с игры.

«Детройт» разгромил «Новый Орлеан» – 129:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Материалы по теме
«Детройт» надеется на возвращение Кейда Каннингема к началу плей-офф
вчера, 05:12
«Я хочу самый большой...» Осар Томпсон поправил самого себя, когда отвечал на вопрос о своей цели
25 марта, 05:22Видео
Дрэймонд Грин: «Джейлен Дюрен – с отрывом самый сильный игрок в НБА»
24 марта, 11:19
Рекомендуем
Главные новости
Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав «Никс» толком не знает»
10 минут назад
Майлз Бриджес с оттяжкой забросил сверху, подобрав собственный промах
15 минут назадВидео
Джордж Гервин судится со звездой НФЛ за прозвище «Айсмен»
19 минут назад
Кон Книппел – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 250 трехочковых
30 минут назадВидео
Айеша Карри извинилась перед Стефом за слова о том, что он был «не в ее вкусе»
33 минуты назад
НБА. 26 очков, 11 подборов и 8 передач Кона Книппела помогли «Шарлотт» победить «Нью-Йорк», 33 очка и 11 передач Демара Дерозана не спасли «Сакраменто» от проигрыша «Орландо»
45 минут назад
Евролига. «Милан» разобрался «Виртусом», «Реал» выиграл у «Анадолу Эфеса» и другие результаты
вчера, 21:44
Дрэймонд Грин о словах Вембаньямы про MVP: «Меня это взбесило и в то же время я был в восторге»
вчера, 21:37
Стив Керр о критике Подземски: «Когда ты дерзок и уверен в себе, все работает именно так. Спросите Дрэймонда»
вчера, 20:52
Ник Райт о Вембаньяме: «Его чрезмерная самоуверенность обычно вызывала бы критику, но здесь ее только приветствуют»
вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 39 очков Сулея Бума принесли «Венеции» победу над «Борац Чачак»
вчера, 21:42
Деян Радонич о победе над УНИКСом: «Это была лучшая игра Муна в сезоне. Надеюсь, он продолжит в том же духе»
вчера, 20:32
Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
вчера, 20:14
Никита Михайловский выбыл на месяц
вчера, 19:50
«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом
вчера, 19:15
Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»
вчера, 18:58
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
вчера, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
вчера, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
вчера, 17:07
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
вчера, 16:45
Рекомендуем