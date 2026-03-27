Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 30 очков (83% с игры) и 10 подборов

Дюрен помог «Пистонс» разгромить «Пеликанс», набрав 30 очков.

Звездный центровой «Детройта » Джейлен Дюрен стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана», набрав 30 очков.

За 31 минуту на паркете Дюрен реализовал 10 из 12 бросков с игры и 10 из 12 штрафных, добавив к этому 10 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

22-летний центровой стал первым в истории «Пистонс», кому удалось оформить 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при 80%+ попаданий с игры.

«Детройт» разгромил «Новый Орлеан » – 129:108.