Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 30 очков (83% с игры) и 10 подборов
Дюрен помог «Пистонс» разгромить «Пеликанс», набрав 30 очков.
Звездный центровой «Детройта» Джейлен Дюрен стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана», набрав 30 очков.
За 31 минуту на паркете Дюрен реализовал 10 из 12 бросков с игры и 10 из 12 штрафных, добавив к этому 10 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
22-летний центровой стал первым в истории «Пистонс», кому удалось оформить 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при 80%+ попаданий с игры.
«Детройт» разгромил «Новый Орлеан» – 129:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
