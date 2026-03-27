Джордж Гервин судится со звездой НФЛ за прозвище «Айсмен»
Легенда НБА вступил в судебную тяжбу с игроком НФЛ.
Звездный квотербек «Чикаго» Калеб Уильямс подал заявку на регистрацию товарного знака «Iceman» (Человек-лед) и намерен использовать его для продажи спортивных товаров, включая мячи, одежду, сумки и другое.
Уильямс столкнулся с сопротивлением со стороны легенды «Сперс» Джорджа Гервина. 73-летний экс-баскетболист в ответ на действия футболиста подал собственную заявку на регистрацию товарных знаков «Iceman» и «Iceman 44».
В заявке Гервина отмечается, что «Айсмен» – его давнее прозвище, которое он впервые использовал в коммерческой деятельности еще в 1979 году.
«Сан-Антонио» поддержал клубную легенду в социальных сетях: «Есть только один Айсмен».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть попробует с SEGA посудиться из игру Мегамен на NES
