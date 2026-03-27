Майлз Бриджес с оттяжкой забросил сверху, подобрав собственный промах

Бриджес стал автором яркого данка.

В игре против «Нью-Йорка » форвард «Шарлотт » Майлз Бриджес эффектно забросил сверху после подбора собственного промаха.

По итогам матча на счету Бриджеса 17 очков при 8 из 17 с игры, а также 5 подборов и 3 передачи.

«Хорнетс» прервали 7-матчевую победную серию «Никс» – 114:103.