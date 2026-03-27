Майлз Бриджес с оттяжкой забросил сверху, подобрав собственный промах
Бриджес стал автором яркого данка.
В игре против «Нью-Йорка» форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес эффектно забросил сверху после подбора собственного промаха.
По итогам матча на счету Бриджеса 17 очков при 8 из 17 с игры, а также 5 подборов и 3 передачи.
«Хорнетс» прервали 7-матчевую победную серию «Никс» – 114:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
