Айеша Карри извинилась перед Стефом за слова о том, что он был «не в ее вкусе»

Жена Стефа Карри объяснилась после странного признания .

Жена суперзвезды НБА Стефена Карри, Айеша Карри, извинилась перед баскетболистом «Уорриорз» за сказанные в интервью ранее слова о том, что он был «не в ее вкусе».

Айеша также говорила, что в юности сторонилась спортсменов, считая их недалекими «качками».

«Это был очень неуважительный комментарий с моей стороны. Это было грубо.

Мне было 14 лет. У меня были очень распространенные заблуждения – представления о спортсменах, стереотип о качках. Я была театральным фанатом, поэтому, думаю, так я оберегала свой душевный покой.

Люди почему-то считают, что раньше я говорила, будто он не в моем вкусе, но я имела в виду, что, скорее, я ему просто не понравлюсь. Потому что это он был «мистер Крутой», всеобщий любимец, так что я просто немного недооценила себя, думая, что это невозможно. «Наверное, я ему просто нравлюсь как друг», думала я тогда», – рассказала девушка.