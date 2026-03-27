Видео
3

Кон Книппел – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 250 трехочковых

Книппел вошел в историю лиги как самый молодой снайпер с 250 трехочковыми.

В матче против «Нью-Йорка» форвард-новичок «Шарлотт» Кон Книппел записал на свой счет 26 очков, реализовав 6 из 10 попыток из-за дуги.

Это выступление позволило 20-летнему баскетболисту стать самым молодым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 250 трехочковых.

Книппел продолжает улучшать свой рекорд по дальним попаданиям среди новичков, на данный момент у него 253 точных броска из-за дуги.

«Хорнетс» обыграли «Никс», одержав 5-ю победу подряд, – 114:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoШарлотт
logoБаскетбол - видео
logoКон Книппел
logoНью-Йорк
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В теории даже 300 может пробить в этом сезоне
Ответ Daff Rogers
В теории да, но это свыше 5 трехочковых в среднем за оставшиеся 9 матчей, и то если отыграет все
Да и в этом сезоне у него нету серии с 47+ трехочковыми за 9 матчей (вроде как у него было максимум 43 трёшки за такой отрезок)
Поэтому маловероятно
Надеюсь, получит приз новичку, заслужил.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Миротич, возможно, сыграет против «Панатинаикоса»
сегодня, 05:20
Адриатическая лига. 39 очков Сулея Бума принесли «Венеции» победу над «Борац Чачак»
вчера, 21:42
Деян Радонич о победе над УНИКСом: «Это была лучшая игра Муна в сезоне. Надеюсь, он продолжит в том же духе»
вчера, 20:32
Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
вчера, 20:14
Никита Михайловский выбыл на месяц
вчера, 19:50
«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом
вчера, 19:15
Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»
вчера, 18:58
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
вчера, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
вчера, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
вчера, 17:07
Рекомендуем