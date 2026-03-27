Кон Книппел – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 250 трехочковых
Книппел вошел в историю лиги как самый молодой снайпер с 250 трехочковыми.
В матче против «Нью-Йорка» форвард-новичок «Шарлотт» Кон Книппел записал на свой счет 26 очков, реализовав 6 из 10 попыток из-за дуги.
Это выступление позволило 20-летнему баскетболисту стать самым молодым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 250 трехочковых.
Книппел продолжает улучшать свой рекорд по дальним попаданиям среди новичков, на данный момент у него 253 точных броска из-за дуги.
«Хорнетс» обыграли «Никс», одержав 5-ю победу подряд, – 114:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Да и в этом сезоне у него нету серии с 47+ трехочковыми за 9 матчей (вроде как у него было максимум 43 трёшки за такой отрезок)
Поэтому маловероятно