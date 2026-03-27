Дрэймонд Грин о словах Вембаньямы про MVP: «Меня это взбесило и в то же время я был в восторге»

Грин о словах Вембаньямы про MVP: Меня это взбесило, но я был в восторге.

Дрэймонд Грин прокомментировал то, что звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма открыто заявляет о своих амбициях в борьбе за MVP.

«Меня это взбесило… и в то же время я был в восторге. Вемби сказал: «Защита – это 50% игры», и у меня возникла мысль: что, никто раньше этого не понимал? Никто не осознавал, что половина баскетбола – это игра на своей половине площадки?

Все вдруг говорят: «Да, это справедливое замечание». Алло? Вы серьезно? Мне не нравится, что ему пришлось это сказать, чтобы это наконец дошло до людей. И вот теперь ты включаешь телевизор, а там говорят: «Вообще-то, возможно, Вемби – MVP».

Это показатель того, в каком состоянии сейчас баскетбол. Все любят критиковать Луку Дончича за защиту, если он не дотягивает до стандарта. Но у нас есть игрок, который буквально закрывает целые команды в защите, и это почти не учитывается, пока он сам об этом не сказал.

Я хочу отдать ему должное за такую мысль. Но разве это вообще откровение? Это же очевидно, но люди начали это замечать только после его слов», – отметил ветеран «Голден Стэйт».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
На самом деле приятно и правильно что Грин успел взять награду в 2017м. Конечно подкасты его беда, но и награда за самоотверженность прошлогодняя заслуженна. Надеюсь соберётся на по́ход ещё один за ГСВ в этом или следующем)
В ПО да. Но МВП дают за регулярку, где защита 25%, если не меньше.
Материалы по теме
Ник Райт о Вембаньяме: «Его чрезмерная самоуверенность обычно вызывала бы критику, но здесь ее только приветствуют»
сегодня, 19:33
«Сперс» лидируют в истории НБА по трехочковым попыткам из углов из-за угрозы в «краске» от Вембаньямы
сегодня, 06:45Видео
Гонка за MVP НБА: Дончич, Йокич, ШГА или Вемба?
сегодня, 05:00
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Милан» разобрался «Виртусом», «Реал» выиграл у «Анадолу Эфеса» и другие результаты
сегодня, 21:44
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
сегодня, 21:02
Стив Керр о критике Подземски: «Когда ты дерзок и уверен в себе, все работает именно так. Спросите Дрэймонда»
сегодня, 20:52
Ник Райт о Вембаньяме: «Его чрезмерная самоуверенность обычно вызывала бы критику, но здесь ее только приветствуют»
сегодня, 19:33
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
сегодня, 18:35
Winline Basket Cup. 27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» обыграть УНИКС и выйти в «Финал четырех»
сегодня, 18:11
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»
сегодня, 18:00
Джейден Айви и Джейлен Смит выбыли из строя до конца сезона
сегодня, 17:46
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил ЦСКА в напряженной концовке
сегодня, 16:39
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
сегодня, 16:32
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 39 очков Сулея Бума принесли «Венеции» победу над «Борац Чачак»
сегодня, 21:42
Деян Радонич о победе над УНИКСом: «Это была лучшая игра Муна в сезоне. Надеюсь, он продолжит в том же духе»
сегодня, 20:32
Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
сегодня, 20:14
Никита Михайловский выбыл на месяц
сегодня, 19:50
«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом
сегодня, 19:15
Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»
сегодня, 18:58
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
сегодня, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
сегодня, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
сегодня, 17:07
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:45
Рекомендуем