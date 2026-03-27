Дрэймонд Грин о словах Вембаньямы про MVP: «Меня это взбесило и в то же время я был в восторге»

Грин о словах Вембаньямы про MVP: Меня это взбесило, но я был в восторге.

Дрэймонд Грин прокомментировал то, что звезда «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма открыто заявляет о своих амбициях в борьбе за MVP.

«Меня это взбесило… и в то же время я был в восторге. Вемби сказал: «Защита – это 50% игры», и у меня возникла мысль: что, никто раньше этого не понимал? Никто не осознавал, что половина баскетбола – это игра на своей половине площадки?

Все вдруг говорят: «Да, это справедливое замечание». Алло? Вы серьезно? Мне не нравится, что ему пришлось это сказать, чтобы это наконец дошло до людей. И вот теперь ты включаешь телевизор, а там говорят: «Вообще-то, возможно, Вемби – MVP».

Это показатель того, в каком состоянии сейчас баскетбол. Все любят критиковать Луку Дончича за защиту, если он не дотягивает до стандарта. Но у нас есть игрок, который буквально закрывает целые команды в защите, и это почти не учитывается, пока он сам об этом не сказал.

Я хочу отдать ему должное за такую мысль. Но разве это вообще откровение? Это же очевидно, но люди начали это замечать только после его слов», – отметил ветеран «Голден Стэйт ».