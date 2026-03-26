  • Стив Керр о критике Подземски: «Когда ты дерзок и уверен в себе, все работает именно так. Спросите Дрэймонда»
Стив Керр о критике Подземски: «Когда ты дерзок и уверен в себе, все работает именно так. Спросите Дрэймонда»

Главный тренер «Уорриорз» прокомментировал критику в адрес Брэндина Подземски.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал негативную реакцию болельщиков на Брэндина Подземски, связав ее с излишней дерзостью молодого защитника.

«Я этого не вижу, но люди мне об этом говорят, так что я в курсе – и это вполне объяснимо. Он действительно интересный, уникальный игрок.

Одна из вещей, которую молодой игрок должен усвоить – это как работать с медиа. И, думаю, то высказывание было признаком его уверенности в себе, что мне нравится. Но есть и другие способы демонстрировать уверенность, кроме как заявлять, что ты станешь лучше Стефена Карри.

Он стал фигурой, которая постоянно притягивает внимание, и отчасти сам это вызвал. Когда ты дерзок и уверен в себе, все работает именно так. Спросите Дрэймонда – тут тот же принцип», – объяснил Керр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
