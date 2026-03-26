Деян Радонич о победе над УНИКСом: «Это была лучшая игра Муна в сезоне. Надеюсь, он продолжит в том же духе»

Радонич о победе над УНИКСом: Ксавьер Мун провел лучший матч в сезоне.

«Зенит» одержал важную выездную победу над УНИКСом (85:77) в последнем матче группового этапа Winline Basket Cup и обеспечил себе выход в «Финал четырех».

После игры главный тренер Деян Радонич подвел итоги встречи, отдельно оценив выступление Ксавьера Муна.

– Поздравляю своих игроков с победой. В целом это была хорошая игра, мы сыграли качественно. Если посмотреть на цифры, вторая четверть получилась отличной – мы очень хорошо действовали и в защите, и в нападении, и смогли создать отрыв. Во второй половине старались контролировать ход игры.

Для нас также было важно попасть свои трехочковые и выиграть подбор – у нас на 11 подборов больше, чем у УНИКСа . Еще раз поздравляю команду, но уже завтра нужно сразу переключаться на следующий матч.

- Что можете сказать о выступлении Ксавьера Муна? У него 27 очков.

– Он очень важный для нас игрок. Сегодня он провел отличный матч. Думаю, это его лучшая игра в сезоне на данный момент. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Не скажу, что он всегда может играть на таком уровне, но если будет – это пойдет нам только на пользу.

- Было ли какое-то давление из-за того, что «Зенит» мог не попасть в домашний «Финал четырех»?

– Если проигрываешь матчи, это всегда давление. По ходу сезона ты все анализируешь. На этом этапе сезона игры становятся гораздо более важными, чем в начале. Сегодня был один из таких матчей. Мы проиграли предыдущую игру «Локомотиву» дома, поэтому сегодня нашей задачей было победить и выйти в «Финал четырех». Вот и все, – подытожил черногорский специалист.

В полуфинале «Зенит » сойдется с победителем группы А ЦСКА.