  • Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
УНИКС проиграл «Зениту», но занял первое место в группе Winline Basket Cup.

«Зенит» одержал выездную победу над УНИКСом в матче группового этапа Winline Basket Cup (85:77). Несмотря на поражение, хозяева сохранили первое место в группе Б, опередив «Зенит» и «Уралмаш» по дополнительным показателям.

Главный тренер УНИКСА Велимир Перасович подвел итоги встречи.

«Поздравляю «Зенит». Сегодня они сыграли лучше нас и заслуженно победили. Несмотря на поражение, мы приложили много усилий. В отсутствие травмированных баскетболистов играли очень сокращенной ротацией. При этом рады, что сумели завершить групповой этап на первом месте и избежать встречи с ЦСКА в полуфинале.

«Зенит» внес кадровые изменения, усилившись новыми игроками. Один из новичков гостей Ксавьер Мун набрал 27 очков за 20 минут, реализовав много сложных попыток. Другой новичок Джузэнг тоже забивал тяжелые броски. За счет этого «Зенит» создал себе 20-очковое преимущество, которое потом было очень трудно отыграть у такого сильного соперника.

Думаю, мы боролись, особенно во второй половине. Главное, что мы достигли своей цели – заняли первое место в группе и постараемся завоевать трофей», – заявил Перасович.

В полуфинале УНИКС сыграет с победителем пары «Бетсити Парма» – «Мега». В очной встрече команд определится второй участник «Финала четырех» от группы А.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
