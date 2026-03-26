Никита Михайловский выбыл на месяц

«Самара » не сможет рассчитывать на своего лучшего снайпера Никиту Михайловского до конца сезона. Главный тренер Владислав Коновалов сообщил после матча с «Локомотивом-Кубань», что 25-летний защитник получил повреждение и больше не вернется на площадку.

«В этом сезоне мы больше не увидим на площадке Никиту Михайловского», – сказал Коновалов.

По информации телеграм-канала «Перехват», восстановление игрока займет около месяца. Однако поскольку «Самара » уже потеряла шансы на выход в плей-офф, сезон для Михайловского, вероятнее всего, завершен.

Михайловский является не только самым результативным игроком команды (20,5 очка в среднем за игру), но и лидирует в Единой лиге ВТБ по средней результативности. «Самара» занимает последнее место в турнирной таблице с результатом 2-31.