0

Никита Михайловский выбыл на месяц

«Самара» потеряла Никиту Михайловского до конца сезона.

«Самара» не сможет рассчитывать на своего лучшего снайпера Никиту Михайловского до конца сезона. Главный тренер Владислав Коновалов сообщил после матча с «Локомотивом-Кубань», что 25-летний защитник получил повреждение и больше не вернется на площадку.

«В этом сезоне мы больше не увидим на площадке Никиту Михайловского», – сказал Коновалов.

По информации телеграм-канала «Перехват», восстановление игрока займет около месяца. Однако поскольку «Самара» уже потеряла шансы на выход в плей-офф, сезон для Михайловского, вероятнее всего, завершен.

Михайловский является не только самым результативным игроком команды (20,5 очка в среднем за игру), но и лидирует в Единой лиге ВТБ по средней результативности. «Самара» занимает последнее место в турнирной таблице с результатом 2-31.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoСамара
logoВладислав Коновалов
logoНикита Михайловский
logoЕдиная лига ВТБ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
