  • Ник Райт о Вембаньяме: «Его чрезмерная самоуверенность обычно вызывала бы критику, но здесь ее только приветствуют»
Ник Райт отметил двойные стандарты в оценке Виктора Вембаньямы. Эксперт заявил, что СМИ обычно критикуют молодых игроков за чрезмерную самоуверенность, но в случае с центровым «Сан-Антонио» делают исключение.

«Большинство в медиа терпеть не могут такие вещи… Обычно, если 22-летний игрок, который еще ничего не выиграл, начинает всем объяснять, что он – лучший, и говорит не о том, почему его команда лучшая, а почему лучший именно он – его за это сразу ставят на место.

Но не в этом случае. Этот парень с самого прихода в лигу рассказывает, что «Сперс» играют в правильный баскетбол. В характере Вемби есть явная, даже чрезмерная самоуверенность – та самая, за которую медиа обычно критикуют игроков. Но в случае с 22-летним французом все почему-то это только приветствуют», – подчеркнул Райт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: LeBatardShow
Да что за бред? Почему это разгоняют? Вембу просто спросили, чтоб она назвал 3 причины, почему его бы назвали МВП и он назвал!
