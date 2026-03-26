«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом

Дакуан Джеффрис ярко проявил себя в G-лиге и теперь усилит «Кингз».

«Сакраменто » подписал 10-дневный контракт с форвардом Дакуаном Джеффрисом из-за тяжелой кадровой ситуации. Как сообщает обозреватель НБА Кит Смит, 28-летний игрок, ярко проявивший себя в фарм-клубе «Стоктон Кингз» в G-лиге, временно вызван для усиления состава.

В 35 матчах Лиги развития в этом сезоне Джеффрис набирал в среднем 21,2 очка, 5,9 подбора и 2,3 передачи.

В последний раз он выступал в НБА в прошлом сезоне за «Шарлотт», где в 47 матчах (20 – в старте) набирал 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 22,8 минуты.