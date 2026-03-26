«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом

Дакуан Джеффрис ярко проявил себя в G-лиге и теперь усилит «Кингз».

«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с форвардом Дакуаном Джеффрисом из-за тяжелой кадровой ситуации. Как сообщает обозреватель НБА Кит Смит, 28-летний игрок, ярко проявивший себя в фарм-клубе «Стоктон Кингз» в G-лиге, временно вызван для усиления состава.

В 35 матчах Лиги развития в этом сезоне Джеффрис набирал в среднем 21,2 очка, 5,9 подбора и 2,3 передачи.

В последний раз он выступал в НБА в прошлом сезоне за «Шарлотт», где в 47 матчах (20 – в старте) набирал 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 22,8 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Кита Смита в соцсети X
Материалы по теме
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
15 минут назад
Коби Уайт набрал 27 очков (6 из 8 из-за дуги) за 19 минут со скамейки в матче с «Сакраменто»
вчера, 06:39Видео
НБА. 42 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Орландо», 23+17+17 Йокича принесли «Денверу» победу над «Финиксом» и другие результаты
вчера, 06:05
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
15 минут назад
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
40 минут назад
Winline Basket Cup. 27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» обыграть УНИКС и выйти в «Финал четырех»
сегодня, 18:11
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»
сегодня, 18:00
Джейден Айви и Джейлен Смит выбыли из строя до конца сезона
сегодня, 17:46
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил ЦСКА в напряженной концовке
сегодня, 16:39
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
сегодня, 16:32
Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»
сегодня, 16:12
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 15:57
Кавай Ленард о правиле 65 матчей: «Это хорошо для лиги, но оно не заставит травмированных выходить на площадку»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»
17 минут назад
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
сегодня, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
сегодня, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
сегодня, 17:07
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:45
Чима Монеке: «Свист болельщиков «Басконии» сильно ударил по мне. Я не ожидал такой реакции»
сегодня, 14:57
Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки
сегодня, 14:15
«Валенсия» потеряла Жана Монтеро перед матчем с «Партизаном»
сегодня, 13:45
Алессандро Пайола может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 12:05
Рекомендуем