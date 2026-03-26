Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»

Шарунас Ясикявичюс высоко оценил «Жальгирис» перед встречей в Евролиге.

«Фенербахче» переживает спад после 19 побед подряд во всех турнирах, выиграв лишь два из последних шести матчей. Главный тренер Шарунас Ясикявичюс назвал главные причины неудач.

«Думаю, все складывается воедино. Иногда можно делать вид, что не хочешь искать оправданий, но при бесконечном количестве игр, ограниченном отдыхе и почти полном отсутствии времени на тренировки календарь действительно работает против тебя.

Еще один фактор – самоуспокоенность. Мы уже преодолевали подобные проблемы, показывали фантастические результаты, а теперь создается ощущение, что сами перечеркиваем всю проделанную работу», – заявил Ясикявичюс.

В 34-м туре Евролиги «Фенербахче » (23-10) встретится с «Жальгирисом » (19-14). Ясикявичюс назвал литовскую команду самой сильной версией, с которой ему приходилось сталкиваться.

«Да, вероятно, это самый сильный «Жальгирис». Команда очень цельная, с игроками, которые идеально понимают свои роли и выполняют то, что от них требует тренер Томас Масюлис.

Мне особенно нравится, что каждый понимает свое место – никто не пытается быть тем, кем он не является. У нас же сейчас больше проблем, и прогресс идет медленнее, чем хотелось бы», – подытожил литовский специалист.

Матч «Фенербахче» – «Жальгирис» состоится в пятницу 27 марта. Начало встречи – 20.45.