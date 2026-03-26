Шарунас Ясикявичюс о «Жальгирисе»: «Это самая сильная версия команды, с которой я сталкивался»

Шарунас Ясикявичюс высоко оценил «Жальгирис» перед встречей в Евролиге.

«Фенербахче» переживает спад после 19 побед подряд во всех турнирах, выиграв лишь два из последних шести матчей. Главный тренер Шарунас Ясикявичюс назвал главные причины неудач.

«Думаю, все складывается воедино. Иногда можно делать вид, что не хочешь искать оправданий, но при бесконечном количестве игр, ограниченном отдыхе и почти полном отсутствии времени на тренировки календарь действительно работает против тебя.

Еще один фактор – самоуспокоенность. Мы уже преодолевали подобные проблемы, показывали фантастические результаты, а теперь создается ощущение, что сами перечеркиваем всю проделанную работу», – заявил Ясикявичюс.

В 34-м туре Евролиги «Фенербахче» (23-10) встретится с «Жальгирисом» (19-14). Ясикявичюс назвал литовскую команду самой сильной версией, с которой ему приходилось сталкиваться.

«Да, вероятно, это самый сильный «Жальгирис». Команда очень цельная, с игроками, которые идеально понимают свои роли и выполняют то, что от них требует тренер Томас Масюлис.

Мне особенно нравится, что каждый понимает свое место – никто не пытается быть тем, кем он не является. У нас же сейчас больше проблем, и прогресс идет медленнее, чем хотелось бы», – подытожил литовский специалист.

Матч «Фенербахче» – «Жальгирис» состоится в пятницу 27 марта. Начало встречи – 20.45.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
А мы, олды, сталкивались с версией: Сабонис, Куртинайтис, Хомичус, Чивилис, Йовайша, которая точно не хуже нынешней.
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
24 марта, 20:41
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
23 марта, 14:58
Чемпионат Турции. «Фенербахче» уступил «Эсенлер Эрокспору», «Бешикташ» выиграл у «Трабзонспора» и другие результаты
22 марта, 19:32
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Милан» встречается с «Виртусом», «Реал» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи
32 минуты назадLive
Ник Райт о Вембаньяме: «Его чрезмерная самоуверенность обычно вызывала бы критику, но здесь ее только приветствуют»
45 минут назад
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
сегодня, 19:00
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
сегодня, 18:35
Winline Basket Cup. 27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» обыграть УНИКС и выйти в «Финал четырех»
сегодня, 18:11
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»
сегодня, 18:00
Джейден Айви и Джейлен Смит выбыли из строя до конца сезона
сегодня, 17:46
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил ЦСКА в напряженной концовке
сегодня, 16:39
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
сегодня, 16:32
Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»
сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Велимир Перасович после поражения от «Зенита»: «Главное, что заняли первое место в группе. Постараемся завоевать трофей»
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Вена» принимает «Борац Чачак»
25 минут назадLive
Никита Михайловский выбыл на месяц
28 минут назад
«Сакраменто» подписал 10-дневный контракт с Дакуаном Джеффрисом
сегодня, 19:15
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
сегодня, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
сегодня, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
сегодня, 17:07
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:45
Чима Монеке: «Свист болельщиков «Басконии» сильно ударил по мне. Я не ожидал такой реакции»
сегодня, 14:57
Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки
сегодня, 14:15
Рекомендуем