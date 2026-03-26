Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»

Айзейя Томас считает, что Дюрэнт взял бы шесть титулов с «Чикаго» 90-х.

Айзейя Томас заявил, что Кевин Дюрэнт добился бы тех же шести чемпионских титулов, если бы играл в составе «Чикаго » 1990-х на месте Майкла Джордана .

«Я уже говорил это Кевину Дюрэнту и скажу всем вам здесь, в студии. Если бы он играл в нашу эпоху – в треугольном нападении, действуя из среднего поста, на месте Джордана и с такими партнерами, как Скотти Пиппен , Тони Кукоч , Деннис Родман , Би Джей Армстронг, Крэйг Ходжес… Выиграл бы он шесть титулов? Однозначно.

Дайте ему эту систему, игру через средний пост, где мяч каждый вечер целенаправленно идет через него. Он получал бы по 25–30 бросков за матч. Да, он делал бы то же самое.

Самое поразительное в Кевине Дюрэнте – его эффективность. Посмотрите на количество его бросков по сравнению с тем, сколько бросал Джордан, когда шел за рекордами. Дюрэнт не делает по 30 попыток – он набирает свое на 17–18 бросках», – заявил Томас в эфире шоу Run It Back.

