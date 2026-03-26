  Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»

Айзейя Томас заявил, что Кевин Дюрэнт добился бы тех же шести чемпионских титулов, если бы играл в составе «Чикаго» 1990-х на месте Майкла Джордана.

«Я уже говорил это Кевину Дюрэнту и скажу всем вам здесь, в студии. Если бы он играл в нашу эпоху – в треугольном нападении, действуя из среднего поста, на месте Джордана и с такими партнерами, как Скотти Пиппен, Тони Кукоч, Деннис Родман, Би Джей Армстронг, Крэйг Ходжес… Выиграл бы он шесть титулов? Однозначно.

Дайте ему эту систему, игру через средний пост, где мяч каждый вечер целенаправленно идет через него. Он получал бы по 25–30 бросков за матч. Да, он делал бы то же самое.

Самое поразительное в Кевине Дюрэнте – его эффективность. Посмотрите на количество его бросков по сравнению с тем, сколько бросал Джордан, когда шел за рекордами. Дюрэнт не делает по 30 попыток – он набирает свое на 17–18 бросках», – заявил Томас в эфире шоу Run It Back.

Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
Давайте будем мыслить объективно. Дюрант ушёл бы в Детройт, после трёх поражение подряд в плове где они уступили Детройту.
Если бы Айзейя разбирался в баскетболе, он стал бы хорошим менеджером)
Джордан это убийца, это терминатор, который и в мыслях не допускал, что есть кто-то сильнее на его пути. Одним своим присутствием, одной аурой победителя он уже делал половину успеха. У Дюранта даже в лучшие годы никогда не было такой ауры, такой уверенности в себе и в неизбежной победе. Дюрант просто умеет очень хорошо кидать мячик в кольцо. И всё. Остальные его навыки, включая психологические, на обычном хорошем уровне. Он не из тех, кто приходит, и забирает СВОЁ по праву, как это делал без тени сомнения Джордан. Джордан, подобно бандитам из 90-х, просто приходил и забирал. Забирал своё. И все чувствовали, кто тут Босс. Дюрант так никогда не умел, он не лидер, не хозяин, а довольно мутный, неуверенный в себе токсик. Получил гайку, потому что пришёл на всё готовенькое в лучшую команду века, которая и без него, и после него, была в порядке. Говорить, что Буллз забрали бы с ним 6 титулов, это абсурд. Он мог бы полезен, и даже мог взять титул с Буллз при удаче, но заправляли бы там другие, как в ГСВ играли другие решалы, а Дюрант был там вспомогательным элементом, пусть даже и элитным. В других его командах подобных решал не было, и потому Дюрант был далёк от титула.
6 раз из скольки он забрал?) босс) как же такое читать смешно) Кого он там делал лучше?)
Согласен. Дюрант, как я его воспринимаю - не самостоятельный франчайз, а супер-элитный скорер, умеющий идеально вписаться почти в любую систему. Но сам он, при этом - не системообразующий элемент. Он, несомненно, один из выдающихся игроков, он усиливает любую команду. Но, конечно, он не тот сукин сын, который, как Эм Джей, перегрызёт горло любому, стоящему на пути; Айзея, кстати, тоже из таких, тоже тот ещё тип. А Дюра - нет. В 90е, имхо, ему было бы тяжело. Наверное, гайку бы взял, ну, может, две. Но 6 - не думаю.
Как удобно так рассуждать. Стал бы КД в те времена нынешним? Нет. Потому что в колледже учили другому. Точка. Достали брать игроков нынешних и помещать в другую эпоху без поправки на обучение в колледже и правила.
Респект Айзее. Чем хорош баскет 90х - тем что сражение с Джорданом идет даже сейчас
Если бы Томас не был нищим обиженным 2-кратным, он бы успокоился и не плакал в сторону Величайшего 30 лет спустя
Он его выбивал сколько раз. пусть продолжает
По навыкам к КД вопрос и нет, возможно он лучший снайпер за всю историю с точки зрения эффективности, но в одного выиграть чемпионство невозможно. Майкл на пике делал партнёров по команде лучше, КД как будто в любой команде просто лучший игрок, но немного обособленный. Мало того в нужный момент не всегда может повести команду в отличие от Майкла. Короче не та менталка у него как у Джордана, Леброна. Повезло, что перешёл в гсв на пике, а то мог остаться вообще без гаек судя по дальнейшей карьере.
Легенда Пистонс никак не может успокоится, может им с Майклом просто пива попить) А вообще выиграл бы, не выиграл Кей Джи все эти 6 титулов неизвестно, игрок он крутой, но менталка Джордана это что-то особенное, разве, что Коби мог похвастаться чем-то подобным на моей памяти, так что не факт!
Да-да, а еще бы он девять раз зашел в символическую сборную по защите и взял DPOY. Я молчу про то, что он не мог играть на месте Джордана в те времена, на месте Пиппена, да
а разве тут что-то про защиту говорится? или джордан за счет своей защиты титулы брал?
Джордан за счет своей защиты титулы брал в том числе. Внимательно пересмотри последние 40 секунд 6-го матча финала 98, например.
Ну и я так понимаю, тебе, дружище, лет 20-25, игры Джордана ты не смотрел
