  • Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»

Антон Юдин прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА.

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин похвалил команду за борьбу, несмотря на домашнее поражение от ЦСКА (76:79).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Обычно, когда смотрю протокол, первое, на что обращаю внимание, это количество зрителей. Сегодня их было больше трех тысяч, и это очень радует. Спасибо большое болельщикам, они создали великолепную атмосферу.

Что касается игры, команде в раздевалке я сказал спасибо за борьбу. Да, у нас были провалы по ходу игры, которые, возможно, стоили нам матча, особенно во второй четверти. Но я еще раз поблагодарил их всех и не имею никаких претензий. Мы боролись до самого конца, имели шансы на то, чтобы сравнять счет, но не хватило самой малости», – сказал Юдин после игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
