Джейден Айви и Джейлен Смит выбыли из строя до конца сезона

Два игрока «Чикаго» пропустят остаток сезона из-за травм.

«Чикаго» объявил, что Джейден Айви и Джейлен Смит пропустят остаток сезона из-за травм.

Айви, приобретенный у «Детройта» накануне дедлайна, выбыл из-за боли в левом колене. В клубе рассчитывали, что 24-летний защитник сможет вернуться весной, однако было принято решение не форсировать восстановление.

За четыре матча в составе «Буллз» он в среднем набирал 11,5 очка, 4,8 подбора и 4 передачи.

Джейлен Смит усугубил травму правой икроножной мышцы в среду в матче с «Филадельфией». 26-летний центровой пропустит последние две с половиной недели сезона. В 53 матчах его средние показатели составили 10,2 очка и 6,7 подбора.

«Чикаго » с результатом 29-43 занимает 11-е место на Востоке.