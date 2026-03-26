Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»

Одна из сильнейших баскетболисток России Раиса Мусина продолжит карьеру в московском «Динамо ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард «Ники », вернувшаяся в баскетбол после декретного отпуска, проводит яркий сезон и вошла в символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф Мусина подтвердила свой уровень: в двух матчах против «Спарты энд К» она оформила дабл-даблы – 26 очков и 14 подборов, затем 21 очко и 14 подборов.