Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
Раиса Мусина сменит клуб и проведет следующий сезон в московском «Динамо».
Одна из сильнейших баскетболисток России Раиса Мусина продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Форвард «Ники», вернувшаяся в баскетбол после декретного отпуска, проводит яркий сезон и вошла в символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф Мусина подтвердила свой уровень: в двух матчах против «Спарты энд К» она оформила дабл-даблы – 26 очков и 14 подборов, затем 21 очко и 14 подборов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
