Саша Обрадович: В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории.

Главный тренер «Црвены Звезды » Саша Обрадович назвал нынешний сезон Евролиги одним из самых конкурентных в истории. После победы над «Басконией» в овертайме (108:100) сербский специалист отметил, что в турнире нет легких матчей.

«Эта игра – еще одно доказательство того, что в этом году, возможно, самая сильная и конкурентная Евролига за все время. Здесь нет легких матчей – борьба всегда идет до самого конца.

У меня есть определенные претензии к тому, как мы начали игру: с такой интенсивностью нельзя стартовать в подобных матчах. Мы стали лучше играть в защите, с первой же минуты добавили интенсивности, но из-за этого нам стало сложнее в атаке.

Это типично против команд, которые используют «легкие» пятерки и стараются постоянно ускорять темп. Но главное – мы все равно нашли способ победить», – заявил Обрадович.