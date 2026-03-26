Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»

«Панатинаикос» потерял еще одного игрока перед ключевыми матчами. У Никоса Рогавопулоса диагностирован ушиб задней поверхности бедра первой степени, из-за которого форвард пропустит игру с «Монако» в 34-м туре Евролиги и дерби с «Олимпиакосом» в чемпионате Греции.

24-летний форвард получил травму на тренировке в четверг. Результаты МРТ подтвердили повреждение, и клуб объявил, что Рогавопулос выбыл на неопределенный срок. Его состояние будет оцениваться ежедневно.

В текущем сезоне Рогавопулос набирает в среднем 4,7 очка и 2,1 подбора в 27 матчах Евролиги.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Панатинаикоса» Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки.

