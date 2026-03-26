Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»

Айзейя Томас: Леброн Джеймс – величайший игрок в истории баскетбола.

Айзейя Томас назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола, поставив его выше Майкла Джордана и Кобе Брайанта .

«Лично я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн Джеймс. Есть визуальное восприятие игры, и есть цифры, которые это подтверждают.

Он переписывает все рекорды, которые когда-либо существовали в баскетболе. Он либо возглавляет, либо входит в число лидеров во всех индивидуальных статистических категориях.

В истории игры не было игрока, подобного Леброну Джеймсу. Я ставлю его первым, Джордана – вторым, Кобе – третьим», – заявил легендарный разыгрывающий «Детройта».