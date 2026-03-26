Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
Айзейя Томас: Леброн Джеймс – величайший игрок в истории баскетбола.
Айзейя Томас назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола, поставив его выше Майкла Джордана и Кобе Брайанта.
«Лично я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн Джеймс. Есть визуальное восприятие игры, и есть цифры, которые это подтверждают.
Он переписывает все рекорды, которые когда-либо существовали в баскетболе. Он либо возглавляет, либо входит в число лидеров во всех индивидуальных статистических категориях.
В истории игры не было игрока, подобного Леброну Джеймсу. Я ставлю его первым, Джордана – вторым, Кобе – третьим», – заявил легендарный разыгрывающий «Детройта».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back, Youtube
6 комментариев
Я вот и Джордана видел, магический был игрок. Даже как-то сложно сравнивать две такие глыбы
Лукавит подленький Айзея. Видел, только из за своей авнодушенки никогда и никому об этом не расскажет)
Томас специально это сделал чтобы насолить Джордану
Помню Джордана в 40, казалось никто так больше не сможет. Но то, что Леброн делает в 41 в нереально атлетичной и быстрой лиге - не укладывается в голове. Играй он сейчас в условном Вашингтоне и делая по 22-25 броска за матч, он легко бы набирал 30+8+9, но он все равно пытается играть правильно и командно, став третьей опцией. Майкл и Коби в последних сезонах швыряли столько, сколько хотели, играя чисто для себя.
Вообще некорректное сравнение последних лет этих троих, безотносительно пристрастий: один играет в конкурентной команде с игроком топ5; второй играл после трех лет простоя в команде, которая не претендует ни на что; третий играл после череды серьезнейших травм в команде, которая охотилась за пиками. Леброн вполне красиво стареет - это факт (в начале сезона были сомнения), но ситуации вообще разные.
