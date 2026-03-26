Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»

Беннедикт Матурин: Индиана – мой второй дом. Рад сыграть против бывших партнеров.

Беннедикт Матурин с нетерпением ждет возвращения в Индиану, где он провел свои первые сезоны в НБА . Защитник «Клипперс » признался, что сохранил теплые чувства к городу, болельщикам и бывшим одноклубникам.

«Индиана – это кузница баскетбола. Все это знают, и я уже понимаю, чего ожидать. Разумеется, болельщики будут там, и они любят меня, а я люблю их. Они для меня много значили… и до сих пор значат. Будет тепла и поддержки. «Индиана» задрафтовала меня. Для меня это все еще второй дом», – заявил Матурин.

Он также поделился ожиданиями от встречи с бывшими партнерами на площадке.

«Это будет потрясающий момент. Играть на другой стороне будет немного непривычно, но никакой неприязни нет – только любовь. Я просто рад сыграть против своих ребят. Последние четыре года я каждый день играл против них на тренировках, а теперь у меня появится шанс сыграть против них в настоящем матче – который пойдет в зачет», – сказал 23-летний баскетболист.