Кавай Ленард о правиле 65 матчей: «Это хорошо для лиги, но оно не заставит травмированных выходить на площадку»

В НБА продолжается дискуссия вокруг правила 65 матчей, согласно которому игроки должны провести определенное количество игр для участия в борьбе за индивидуальные награды. Свою позицию по этому вопросу высказал форвард «Клипперс» Кавай Ленард.

«Это хорошо для лиги – попытка прекратить практику намеренного пропуска игр. Но, как я уже говорил, я не думаю, что это правило заставит кого-то выходить на паркет, если игрок действительно травмирован.

Не думаю, что есть смысл пытаться выходить на игру, если тебя беспокоит ноющая боль. Это то, что ты стараешься контролировать. Что есть, то есть. Самые здоровые игроки выходят на площадку. Так устроена игра», – сказал Ленард.

Адам Сильвер о правиле 65 матчей: «Ощущение несправедливости к одному игроку не делает его неэффективным»

Надо менять на 2000 минут хотя бы.
Тогда правда Вембе больше 30 за матч придётся играть. ;-)

а вообще бредово выходит, что люди с травмами проводят меньше 65 игр, а те, кто просто отдыхает время от времени, больше.
Привязать еще и минуты хорошая идея. Ведь условно могут щас травмированные в конце матча на 5 сек выходить, чтоб засчитался матч. Видимо лига и ждут эту практику чтоб ввести правило)
Оно уже привязано к минутам - в этих 65 матчах игрок должен отыграть минимум 20 минут, и допускается иметь только пару игр в которых сыграно 15 минут. Игры с меньше чем 15 минут на паркете не идут в зачет правила 65 матчей
Без этого правила непонятно как давать награды. Условно чел проведет 30 игр с 35 очками в среднем, и чел которые проведет 70 игр, но со средними 30. Награда как бы даётся за целый сезон регулярки, а не за отрезок. Если не можешь играть, то как бы не можешь претендовать на личные награды несмотря на теоретический свой потенциал. В целом логично.
