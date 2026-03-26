Кавай Ленард о правиле 65 матчей: «Это хорошо для лиги, но оно не заставит травмированных выходить на площадку»

Кавай Ленард высказался о правиле 65 матчей.

В НБА продолжается дискуссия вокруг правила 65 матчей, согласно которому игроки должны провести определенное количество игр для участия в борьбе за индивидуальные награды. Свою позицию по этому вопросу высказал форвард «Клипперс » Кавай Ленард .

«Это хорошо для лиги – попытка прекратить практику намеренного пропуска игр. Но, как я уже говорил, я не думаю, что это правило заставит кого-то выходить на паркет, если игрок действительно травмирован.

Не думаю, что есть смысл пытаться выходить на игру, если тебя беспокоит ноющая боль. Это то, что ты стараешься контролировать. Что есть, то есть. Самые здоровые игроки выходят на площадку. Так устроена игра», – сказал Ленард.

