Ивица Зубац об уходе из «Клипперс»: «Я плакал, было тяжело»
Ивица Зубац, проведший почти восемь сезонов в «Клипперс», подробно рассказал о своих эмоциях после обмена в «Индиану» накануне дедлайна.
«Было тяжело, когда Лоуренс Фрэнк позвонил мне и сообщил, что это происходит. Потом я поговорил с людьми из «Индианы», прошел через все эти процессы. И тогда я осознал, что [«Клипперс»] уезжают в выездное турне, и решил заехать туда. Я позвонил Лоуренсу, он сказал, что я могу прийти в любое время.
Я приехал туда, застал многих людей перед их отъездом, и мы просидели там, наверное, пять-шесть часов – уже даже не помню. Просто вспоминали моменты, все, что мы прошли вместе. Многие плакали. Я тоже плакал. Это было тяжело. Очень тяжело.
Ты всегда понимаешь, что обмены возможны, но никогда по-настоящему этого не ждешь и не хочешь, чтобы это случилось. И когда это происходит – да, это тяжело», – поделился Зубац.
За восемь лет в «Клипперс» хорватский центровой провел 513 матчей регулярного сезона, в среднем набирая 11,4 очка и 9,3 подбора.