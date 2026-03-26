Ивица Зубац об уходе из «Клипперс»: «Я плакал, было тяжело»

Ивица Зубац, проведший почти восемь сезонов в «Клипперс», подробно рассказал о своих эмоциях после обмена в «Индиану» накануне дедлайна.

«Было тяжело, когда Лоуренс Фрэнк позвонил мне и сообщил, что это происходит. Потом я поговорил с людьми из «Индианы», прошел через все эти процессы. И тогда я осознал, что [«Клипперс»] уезжают в выездное турне, и решил заехать туда. Я позвонил Лоуренсу, он сказал, что я могу прийти в любое время.

Я приехал туда, застал многих людей перед их отъездом, и мы просидели там, наверное, пять-шесть часов – уже даже не помню. Просто вспоминали моменты, все, что мы прошли вместе. Многие плакали. Я тоже плакал. Это было тяжело. Очень тяжело.

Ты всегда понимаешь, что обмены возможны, но никогда по-настоящему этого не ждешь и не хочешь, чтобы это случилось. И когда это происходит – да, это тяжело», – поделился Зубац.

За восемь лет в «Клипперс» хорватский центровой провел 513 матчей регулярного сезона, в среднем набирая 11,4 очка и 9,3 подбора.

Ивица Зубац пропустит остаток сезона из-за сломанного ребра

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
