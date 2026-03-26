Чима Монеке: «Свист болельщиков «Басконии» сильно ударил по мне. Я не ожидал такой реакции»
Чима Монеке прокомментировал освистывание со стороны болельщиков «Басконии».
Форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке признался, что был удивлен и расстроен реакцией болельщиков «Басконии» на свое возвращение в Виторию. Бывший игрок испанского клуба был освистан во время представления команд.
«Это сильно ударило по мне, потому что я совершенно не ожидал такой реакции от болельщиков. В первой половине мы играли ужасно, но во второй вышли с твердым намерением переломить ситуацию любыми средствами», – заявил Монеке после матча.
В итоге «Црвена Звезда» одержала победу в овертайме (108:100), а сам Монеке завершил встречу с 22 очками и 8 подборами.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
