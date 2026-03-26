НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
27 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
«Шарлотт» (9-е место на Востоке, 38-34) встретится с «Нью-Йорком» (3-е на Востоке, 48-25). «Никс» попытаются продлить победную серию до восьми матчей.
«Детройт» (1-е на Востоке, 52-20) сыграет против «Нового Орлеана» (11-е на Западе, 25-48).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Вся лига переживает за Шарлотт. Нужно проходить в плей-офф
На востоке дикая рубка за плей-офф/плей-инн, Орландо победит Кингс, поэтому Шарлоту надо обыгрывать Никс, чтобы интрига сохранилась
