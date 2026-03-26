Сэм Эмик: «Милуоки» и Яннис движутся к расставанию. Решение не выпускать его на площадку – самый явный сигнал»
«Милуоки» и Яннис Адетокумбо движутся к расставанию этим летом. Как сообщает Сэм Эмик из The Athletic, решение клуба не допускать двукратного MVP к играм, несмотря на его готовность выйти на паркет, стало одним из самых явных сигналов возможного разрыва.
«Неважно, что у Янниса Адетокумбо давняя и легендарная репутация игрока, который выходит на паркет даже через боль, и что «Бакс» никогда не считали это проблемой, пока это помогало им бороться за чемпионство.
Текущая позиция команды – он не будет допущен к игре по медицинским показаниям, несмотря на твердое убеждение самого игрока в том, что он готов выступать – это пока самый явный признак того, что обе стороны движутся к расставанию этим летом.
И независимо от того, пытается ли руководство «Милуоки» сохранить здоровье игрока для будущего обмена, улучшить свою позицию на драфте или и то и другое одновременно, сам факт, что такой подход прямо противоречит желаниям Адетокумбо, многое говорит о состоянии их отношений», – отметил Эмик.
Док Риверс: «Яннису Адетокумбо становится лучше, но он все еще нездоров»
до матча у него может быть озвучено ОДНО мнение на прессухе, а после матча - ровно противоположное.
Милуоки пытаются лечить его большими деньгами, но уже не помогает...
страшно, очень страшно...