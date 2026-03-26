  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
5

Сэм Эмик: «Милуоки» и Яннис движутся к расставанию. Решение не выпускать его на площадку – самый явный сигнал»

«Милуоки» и Яннис Адетокумбо движутся к расставанию этим летом. Как сообщает Сэм Эмик из The Athletic, решение клуба не допускать двукратного MVP к играм, несмотря на его готовность выйти на паркет, стало одним из самых явных сигналов возможного разрыва.

«Неважно, что у Янниса Адетокумбо давняя и легендарная репутация игрока, который выходит на паркет даже через боль, и что «Бакс» никогда не считали это проблемой, пока это помогало им бороться за чемпионство.

Текущая позиция команды – он не будет допущен к игре по медицинским показаниям, несмотря на твердое убеждение самого игрока в том, что он готов выступать – это пока самый явный признак того, что обе стороны движутся к расставанию этим летом.

И независимо от того, пытается ли руководство «Милуоки» сохранить здоровье игрока для будущего обмена, улучшить свою позицию на драфте или и то и другое одновременно, сам факт, что такой подход прямо противоречит желаниям Адетокумбо, многое говорит о состоянии их отношений», – отметил Эмик.

Док Риверс: «Яннису Адетокумбо становится лучше, но он все еще нездоров»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
у Янниса запущенная биполярка...
до матча у него может быть озвучено ОДНО мнение на прессухе, а после матча - ровно противоположное.
Милуоки пытаются лечить его большими деньгами, но уже не помогает...
страшно, очень страшно...
Биполярка это совсем другое, нежели 7 пятниц на неделе
Надо было им брать 4 пика ГСВ. Больше уже никто не даст
100%
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер: «Мы знали о травме Янниса Адетокумбо, был озадачен пресс-релизом профсоюза игроков»
сегодня, 04:50
Док Риверс: «Яннису Адетокумбо становится лучше, но он все еще нездоров»
сегодня, 04:12
Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия
24 марта, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
17 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил ЦСКА в напряженной концовке
36 минут назад
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
43 минуты назад
Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»
сегодня, 16:12
Winline Basket Cup. «Зенит» борется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 16:02Live
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 15:57
Кавай Ленард о правиле 65 матчей: «Это хорошо для лиги, но оно не заставит травмированных выходить на площадку»
сегодня, 15:46
Ивица Зубац об уходе из «Клипперс»: «Я плакал, было тяжело»
сегодня, 15:21
Леброн Джеймс о Бронни: «Я просто горжусь им. В НБА он на своем месте»
сегодня, 13:58
ШГА похвалил Брауна за умение зарабатывать штрафные: «Это самый эффективный способ набирать очки»
сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
2 минуты назад
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
8 минут назад
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
30 минут назад
Чима Монеке: «Свист болельщиков «Басконии» сильно ударил по мне. Я не ожидал такой реакции»
сегодня, 14:57
Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки
сегодня, 14:15
«Валенсия» потеряла Жана Монтеро перед матчем с «Партизаном»
сегодня, 13:45
Алессандро Пайола может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 12:05
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 10:51Фото
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Рекомендуем