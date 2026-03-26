Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки

Джериан Грант не поможет «Панатинаикосу» в матче с «Монако».

Джериан Грант пропустит матч «Панатинаикоса» против «Монако» из-за травмы руки. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, американский разыгрывающий получил повреждение в прошлом туре Евролиги в игре с «Дубаем» (107:104).

Ожидаются результаты медицинского обследования, которые определят степень тяжести травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне Грант является одним из ключевых игроков «Панатинаикоса». В Евролиге он провел 33 матча (23 – в старте), набирая в среднем 7,5 очка, 3,5 передачи и 1,5 подбора за 24 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
