Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки

Джериан Грант пропустит матч «Панатинаикоса» против «Монако » из-за травмы руки. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, американский разыгрывающий получил повреждение в прошлом туре Евролиги в игре с «Дубаем» (107:104).

Ожидаются результаты медицинского обследования, которые определят степень тяжести травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне Грант является одним из ключевых игроков «Панатинаикоса ». В Евролиге он провел 33 матча (23 – в старте), набирая в среднем 7,5 очка, 3,5 передачи и 1,5 подбора за 24 минуты на паркете.