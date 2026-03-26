Леброн Джеймс о Бронни: Я просто горжусь им. В НБА он на своем месте.

Леброн Джеймс высоко оценил игру сына Бронни после победы «Лейкерс » над «Индианой» (137:130). 21-летний защитник провел на площадке 13 минут, набрав 4 очка, 1 подбор, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Особенно зная, через какой путь он прошел… Я просто горжусь им. Очень горжусь. В НБА он определенно на своем месте», – приводит слова Леброна The Athletic.

В текущем сезоне Бронни принял участие в 33 матчах за «Лейкерс», набирая в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за 7 минут на паркете.