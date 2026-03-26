Леброн Джеймс о Бронни: «Я просто горжусь им. В НБА он на своем месте»

Леброн Джеймс высоко оценил игру сына Бронни после победы «Лейкерс» над «Индианой» (137:130). 21-летний защитник провел на площадке 13 минут, набрав 4 очка, 1 подбор, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Особенно зная, через какой путь он прошел… Я просто горжусь им. Очень горжусь. В НБА он определенно на своем месте», – приводит слова Леброна The Athletic.

В текущем сезоне Бронни принял участие в 33 матчах за «Лейкерс», набирая в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за 7 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
- Через какой путь прошел ваш сын,чтобы попасть в НБА?
- Я лидер по очкам за всю историю
Ответ Pechkin1990
Речь, вероятно, о том, что Бронни перенес остановку сердца
Ответ Pechkin1990
Не все поймут, немногие вспомнят.. В нашу эру тиктоков
Интересно, сколько дней он протянет в лиге после ухода отца)?
Ответ Laker1986
Раньше, чем успеет произнести "квиддич"
Стата, примерно, как у Лавара Болла
На лавке с полотенцем в руках, это он имел ввиду
не знаю чем тут гордиться можно с такими вводными
То ли по отцовски похвалил, то ли принизил, что его место это быть пятнадцатым на лавке и выходить на 7 минут через каждую третью игру ))
На месте 12 игрока состава?))
С учетом проблем парня со здоровьем (временная остановка сердца летом 2023г) выступление в лиге в принципе очень достойный результат. Удержится ли в лиге после заслуженной пенсии бати, вопрос открытый
Ответ AntonMalyshev
не удержится, скринь
