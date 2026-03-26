«Валенсия» потеряла Жана Монтеро перед матчем с «Партизаном»
«Валенсия» потеряла двух игроков перед выездным матчем с «Партизаном». Клуб сообщил, что разыгрывающий Жан Монтеро получил повреждение правой руки в концовке встречи с «Олимпиакосом», а атакующий защитник Хабьер Лопес-Аростеги продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.
Потеря Монтеро может сказаться особенно сильно: он проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 13,3 очка и 4,5 передачи за игру.
«Валенсия» занимает четвертое место в Евролиге с результатом 21–12.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Валенсии»
Материалы по теме
