  • ШГА похвалил Брауна за умение зарабатывать штрафные: «Это самый эффективный способ набирать очки»
6

Шэй Гилджес-Александер отметил умение Джейлена Брауна зарабатывать фолы.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высоко оценил умение форварда «Бостона» Джейлена Брауна зарабатывать штрафные броски.

«По-моему, в матчах с нами он дважды пробивал по 14 штрафных. То есть 28 за две игры? Очень неплохо.

Лучшие игроки в истории баскетбола часто оказываются на линии. Это часть игры и, как показывает статистика, самый эффективный способ набирать очки», – отметил действующий MVP после поражения от «Селтикс» (109:119).

В матче с «Тандер» Джейлен Браун набрал 31 очко, добавив 8 подборов и 8 передач, реализовав 12 из 14 штрафных.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Шэя Гилджес-Александера
Джэймс Харден: «Ученики моего факультета. Горжусь»
Ответ Jazzzz
Джэймс Харден: «Ученики моего факультета. Горжусь»
Распределяющая шляпа - и куда же должен попасть этот молодой человек, который испачкал меня гуталином? А, мне все ясно, Штрафендуй!
Ответ Дмитрий Кузьмин
Распределяющая шляпа - и куда же должен попасть этот молодой человек, который испачкал меня гуталином? А, мне все ясно, Штрафендуй!
Штрафендуй
Флопперин
Судьевран
Шактиндор
28 за две игры? Бэм Адебайо смеется вам в лицо
Штрафниид - «Мой …дюк»!
