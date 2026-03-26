ШГА похвалил Брауна за умение зарабатывать штрафные: «Это самый эффективный способ набирать очки»

Шэй Гилджес-Александер отметил умение Джейлена Брауна зарабатывать фолы.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высоко оценил умение форварда «Бостона » Джейлена Брауна зарабатывать штрафные броски.

«По-моему, в матчах с нами он дважды пробивал по 14 штрафных. То есть 28 за две игры? Очень неплохо.

Лучшие игроки в истории баскетбола часто оказываются на линии. Это часть игры и, как показывает статистика, самый эффективный способ набирать очки», – отметил действующий MVP после поражения от «Селтикс» (109:119).

В матче с «Тандер» Джейлен Браун набрал 31 очко, добавив 8 подборов и 8 передач, реализовав 12 из 14 штрафных.