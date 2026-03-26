Алессандро Пайола может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Алессандро Пайола близок к переходу в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» вышла в лидеры в борьбе за подписание разыгрывающего Алессандро Пайолы. Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, 26-летний капитан «Виртуса» не будет продлевать контракт с итальянским клубом и, скорее всего, продолжит карьеру в Белграде.

В последние недели имя Пайолы связывали с «Маккаби», «Хапоэлем», «Миланом» и «Реалом», но теперь наиболее вероятным вариантом считается переход в «Црвену Звезду».

В текущем сезоне Евролиги статистика разыгрывающего – 4 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.