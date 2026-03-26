Алессандро Пайола может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Алессандро Пайола близок к переходу в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» вышла в лидеры в борьбе за подписание разыгрывающего Алессандро Пайолы. Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, 26-летний капитан «Виртуса» не будет продлевать контракт с итальянским клубом и, скорее всего, продолжит карьеру в Белграде.

В последние недели имя Пайолы связывали с «Маккаби», «Хапоэлем», «Миланом» и «Реалом», но теперь наиболее вероятным вариантом считается переход в «Црвену Звезду».

В текущем сезоне Евролиги статистика разыгрывающего – 4 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
Материалы по теме
Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги
сегодня, 11:12Фото
Евролига. 31 очко Трента Форреста не помогло «Басконии» победить «Црвену Звезду» в овертайме
вчера, 23:08
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
22 марта, 22:55
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 12:05
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 12:05
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 12:05
«Концентрируюсь на этой команде». Билли Донован не стал обсуждать интерес со стороны университета Северной Каролины
сегодня, 12:00
Джейлен Браун: «Знаем, что можем бороться с кем угодно, но победа над лидером турнирной таблицы особенно приятна»
сегодня, 11:40
Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги
сегодня, 11:12Фото
«Решения должны приниматься в Европе». Яннис Сферопулос затронул тему проекта НБА в Европарламенте
сегодня, 11:06
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
сегодня, 10:31
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
сегодня, 10:22
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
сегодня, 09:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 12:05
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 12:05
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 10:51Фото
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Рекомендуем