«Концентрируюсь на этой команде». Билли Донован не стал обсуждать интерес со стороны университета Северной Каролины

Билли Донован уклонился от вопросов о своем будущем.

Будущее главного тренера «Буллз» Билли Донована остается под вопросом. Последним слухом стал интерес к специалисту со стороны Северной Каролины. Донован не стал комментировать эту информацию.

«Я сконцентрирован на этой команде и этих парнях. Понимаю, что гуляет информация, понимаю, что спекуляции неизбежны. Но мне надо заниматься работой с этой группой и сосредоточиться на «Чикаго » и ближайших матчах.

За эти года у меня было много университетских контактов. Разная специфика с игроками, жизненными циклами команд. Все меняется», – расплывчато поделился Донован.