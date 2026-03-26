  • «Концентрируюсь на этой команде». Билли Донован не стал обсуждать интерес со стороны университета Северной Каролины
4

Билли Донован уклонился от вопросов о своем будущем.

Будущее главного тренера «Буллз» Билли Донована остается под вопросом. Последним слухом стал интерес к специалисту со стороны Северной Каролины. Донован не стал комментировать эту информацию.

«Я сконцентрирован на этой команде и этих парнях. Понимаю, что гуляет информация, понимаю, что спекуляции неизбежны. Но мне надо заниматься работой с этой группой и сосредоточиться на «Чикаго» и ближайших матчах.

За эти года у меня было много университетских контактов. Разная специфика с игроками, жизненными циклами команд. Все меняется», – расплывчато поделился Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
... Я про GSW писал, Вы зря меня пытаетесь уколоть- они возможно, СЕЙЧАС , даже хуже Чикаго, что не отменяет того что Донован умеет только жевать резинку.
Доновану самое место в студенческом баскете. Там любого можно (было) заткнуть. В НБА главная тренерская философия - камонлетсгоу. Донован не мешал Вестбруку набирать триплы. Сейчас удобный в другой команде.
