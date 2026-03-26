Джейлен Браун: «Знаем, что можем бороться с кем угодно, но победа над лидером турнирной таблицы особенно приятна»
Джейлен Браун поделился эмоциями после важного успеха.
«Бостон» справился с «Оклахомой» на своей площадке – 119:109.
«Очень хотел эту победу. Нам она была очень нужна. И она в числе прочего.
Мы знаем, что можем бороться с кем угодно, но победа над лидером турнирной таблицы на своей арене особенно приятна. Особенно когда мы только что уступили «Миннесоте», когда могли победить.
Это воодушевляет, кажется шагом в нужном направлении», – признался защитник Джейлен Браун.
«Мне понравилось, что мы вышли готовыми к контакту. Понравилась наша организованность в нападении. Исполнение на площадке. Выход на более высокий уровень в обороне.
Теперь нужно понять, как стать еще лучше. И как сделать это уже в игре с «Хоукс» в пятницу», – заключил главный тренер Джо Маззулла.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
