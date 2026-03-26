Джейлен Браун: «Знаем, что можем бороться с кем угодно, но победа над лидером турнирной таблицы особенно приятна»

Джейлен Браун поделился эмоциями после важного успеха.

«Бостон » справился с «Оклахомой» на своей площадке – 119:109.

«Очень хотел эту победу. Нам она была очень нужна. И она в числе прочего.

Мы знаем, что можем бороться с кем угодно, но победа над лидером турнирной таблицы на своей арене особенно приятна. Особенно когда мы только что уступили «Миннесоте», когда могли победить.

Это воодушевляет, кажется шагом в нужном направлении», – признался защитник Джейлен Браун .

«Мне понравилось, что мы вышли готовыми к контакту. Понравилась наша организованность в нападении. Исполнение на площадке. Выход на более высокий уровень в обороне.

Теперь нужно понять, как стать еще лучше. И как сделать это уже в игре с «Хоукс» в пятницу», – заключил главный тренер Джо Маззулла .