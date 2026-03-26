Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 33-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 33-го тура Евролиги стал бигмен «Црвены Звезды » Чима Монеке . Игрок помог своей команде справиться с «Басконией» на выезде – 108:100 ОТ.

Монеке набрал 22 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 6 из 8 двухочковых, 1 из 3 трехочковых и 7 из 9 штрафных бросков.

Это 2-я подобная награда баскетболиста в нынешнем сезоне и 5-я в карьере.