Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги
Самым ценным игроком 33-го тура Евролиги стал бигмен «Црвены Звезды» Чима Монеке. Игрок помог своей команде справиться с «Басконией» на выезде – 108:100 ОТ.
Монеке набрал 22 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 6 из 8 двухочковых, 1 из 3 трехочковых и 7 из 9 штрафных бросков.
Это 2-я подобная награда баскетболиста в нынешнем сезоне и 5-я в карьере.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
молодец парень , вчера затащил и в защите и в нападении
Материалы по теме
Рекомендуем
