Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 33-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 33-го тура Евролиги стал бигмен «Црвены Звезды» Чима Монеке. Игрок помог своей команде справиться с «Басконией» на выезде – 108:100 ОТ.

Монеке набрал 22 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 6 из 8 двухочковых, 1 из 3 трехочковых и 7 из 9 штрафных бросков.

Это 2-я подобная награда баскетболиста в нынешнем сезоне и 5-я в карьере.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
молодец парень , вчера затащил и в защите и в нападении
Материалы по теме
Евролига. 31 очко Трента Форреста не помогло «Басконии» победить «Црвену Звезду» в овертайме
вчера, 23:08
Баскония – Црвена Звезда: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 25 марта 2026
вчера, 18:00Пользовательская новость
Чима Монеке: «За исключением Саши Везенкова, в Евролиге нет никого лучше на моей позиции»
14 марта, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
14 минут назад
Winline Basket Cup. 27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» обыграть УНИКС и выйти в «Финал четырех»
38 минут назад
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Были провалы, но я не имею претензий к команде. Боролись до конца»
49 минут назад
Джейден Айви и Джейлен Смит выбыли из строя до конца сезона
сегодня, 17:46
НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сыграет с «Новым Орлеаном»
сегодня, 16:58
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил ЦСКА в напряженной концовке
сегодня, 16:39
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
сегодня, 16:32
Беннедикт Матурин о возвращении в Индиану: «Никакой неприязни – только любовь. Для меня это все еще второй дом»
сегодня, 16:12
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 15:57
Кавай Ленард о правиле 65 матчей: «Это хорошо для лиги, но оно не заставит травмированных выходить на площадку»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
сегодня, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА обыграла курское «Динамо» и сравняла счет в серии
сегодня, 17:13
Саша Обрадович: «В этом году, возможно, самая конкурентная Евролига в истории»
сегодня, 17:07
Никос Рогавопулос пропустит матч с «Монако» и дерби с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:45
Чима Монеке: «Свист болельщиков «Басконии» сильно ударил по мне. Я не ожидал такой реакции»
сегодня, 14:57
Джериан Грант пропустит матч с «Монако» из-за травмы руки
сегодня, 14:15
«Валенсия» потеряла Жана Монтеро перед матчем с «Партизаном»
сегодня, 13:45
Алессандро Пайола может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 12:05
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 10:51Фото
Рекомендуем