«Решения должны приниматься в Европе». Яннис Сферопулос затронул тему проекта НБА в Европарламенте
Президент совета главных тренеров Евролиги Яннис Сферопулос произнес речь перед Европарламентом. Одной из тем стал европейский проект НБА.
«В Европе спорт не просто часть развлекательной индустрии. Он несет общественную ценность. Социальную и образовательную нагрузку.
Рост важен. Финансовая база важна. Но они должны оставаться в согласии с ценностями и людьми. Этот баланс привел европейский баскетбол к нынешнему уровню. Управление играет ключевую роль. Решения о соревнованиях, календарях, правилах и долгосрочных приоритетах должны приниматься в Европе и определяться европейскими владельцами – клубами, лигами, игроками, тренерами, болельщиками и базовыми институтами. Речь не о том, чтобы закрываться от окружающего мира,. А об ответственности перед сообществами, которые подпитывают нашу игру.
Европа не может стать просто станцией отправки талатов. Она должна быть конечной целью, местом, где талант будут развивать и растить», – заявил тренер.