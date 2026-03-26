«Решения должны приниматься в Европе». Яннис Сферопулос затронул тему проекта НБА в Европарламенте

Яннис Сферопулос выступил перед Европарламентом.

Президент совета главных тренеров Евролиги Яннис Сферопулос произнес речь перед Европарламентом. Одной из тем стал европейский проект НБА .

«В Европе спорт не просто часть развлекательной индустрии. Он несет общественную ценность. Социальную и образовательную нагрузку.

Рост важен. Финансовая база важна. Но они должны оставаться в согласии с ценностями и людьми. Этот баланс привел европейский баскетбол к нынешнему уровню. Управление играет ключевую роль. Решения о соревнованиях, календарях, правилах и долгосрочных приоритетах должны приниматься в Европе и определяться европейскими владельцами – клубами, лигами, игроками, тренерами, болельщиками и базовыми институтами. Речь не о том, чтобы закрываться от окружающего мира,. А об ответственности перед сообществами, которые подпитывают нашу игру.

Европа не может стать просто станцией отправки талатов. Она должна быть конечной целью, местом, где талант будут развивать и растить», – заявил тренер.