Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов назвала самого ценного игрока третьего этапа турнира.

Завершился второй групповой этап Лиги чемпионов. Турнир выходит на финишную прямую и готовится к 1/4 финала.

MVP прошедшей стадии стал бигмен АЕКа Рэйкуан Грэй.

26-летний американец помог своей команде завершить игры в группе J с 6-0 – единственный подобный результат в этом году.

В нынешнем сезоне Грэй набирает 13,9 очка, 5,9 подбора, 3,9 передачи и 1,7 перехвата, реализуя 54,3% бросков с игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
вчера, 13:12
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
24 марта, 16:14Фото
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Панатинаикос» разобрался с «Паниониосом»
22 марта, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
20 минут назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
29 минут назад
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
52 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
сегодня, 09:48
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
вчера, 17:59
Рекомендуем