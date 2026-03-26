Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов назвала самого ценного игрока третьего этапа турнира.

Завершился второй групповой этап Лиги чемпионов. Турнир выходит на финишную прямую и готовится к 1/4 финала.

MVP прошедшей стадии стал бигмен АЕКа Рэйкуан Грэй.

26-летний американец помог своей команде завершить игры в группе J с 6-0 – единственный подобный результат в этом году.

В нынешнем сезоне Грэй набирает 13,9 очка, 5,9 подбора, 3,9 передачи и 1,7 перехвата, реализуя 54,3% бросков с игры.