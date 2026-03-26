Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»

Бэм Адебайо прокомментировал проект НБА.

Первое голосование владельцев НБА одобрило расширение лиги. Один из двух новых клубов должен появиться в Лас-Вегасе.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо встречается с центровой женского «Лас-Вегаса» Эйжей Уилсон. «Эйсес» выиграли чемпионат три раза за последние 4 года.

«Если бы я играл за Вегас, это было бы как поехать в свой второй дом. Круто. Представляю поддержку.

Но пока не знаю, как пойдет дело с новой командой. Фанаты «Эйсес» сосредоточены на своих. Если новый клуб покажет схожие успехи, то да, наверное» – рассудил Адебайо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
Подкаблучник)
Ответ Tim Timson
Подкаблучник)
"mr. Подкаблучник 4 you" (с)
