УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда

Ксавьер Манфорд присоединился к УНИКСу.

УНИКС официально подписал 33-летнего американского защитника Ксавьера Манфорда (193 см).

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Манфорд не был выбран на драфте-2014 НБА и отыграл в совокупности 24 матча в американской лиге с 2015 по 2018 год, включая 4 игры в плей-офф за «Мемфис».

После этого защитник перебрался в Европу, где выиграл в Турции, Израиле и Италии. На его счету также выступления в Китае и Австралии.

Нынешний сезон Манфорд проводил в «Хапоэле Холон », но расстался с организацией из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игрок набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи в национальном чемпионате.