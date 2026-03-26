УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда

УНИКС официально подписал 33-летнего американского защитника Ксавьера Манфорда (193 см).

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Манфорд не был выбран на драфте-2014 НБА и отыграл в совокупности 24 матча в американской лиге с 2015 по 2018 год, включая 4 игры в плей-офф за «Мемфис».

После этого защитник перебрался в Европу, где выиграл в Турции, Израиле и Италии. На его счету также выступления в Китае и Австралии.

Нынешний сезон Манфорд проводил в «Хапоэле Холон», но расстался с организацией из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игрок набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи в национальном чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»
вчера, 11:25Фото
УНИКС может подписать 33-летнего разыгрывающего Ксавьера Манфорда
вчера, 06:12
УНИКС официально объявил о расторжении контракта с Си Джей Брайсом
18 марта, 14:57Фото
Рекомендуем
Главные новости
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
23 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
34 минуты назад
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
50 минут назад
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 07:46
Леброн Джеймс поиздевался над игроками «Индианы» после быстрой атаки
сегодня, 07:39Видео
Ко всем новостям
