Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»

Джулиус Рэндл после матча огрызнулся в адрес арбитра.

Центровой «Миннесоты» Наз Рид был удален за споры с арбитром в овертайме матча с «Хьюстоном». Это не помешало «Тимбервулз» одержать победу в одно владение.

Риду не понравилось персональное замечание за фол в нападении. Пересмотр эпизода оставил решение судей в силе. Дальнейший протест привел к удалению.

После матча в подтрибунных помещениях при репортерах форвард Джулиус Рэндл , набравший победные 2 очка, заявил: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер !»