Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
Джулиус Рэндл после матча огрызнулся в адрес арбитра.
Центровой «Миннесоты» Наз Рид был удален за споры с арбитром в овертайме матча с «Хьюстоном». Это не помешало «Тимбервулз» одержать победу в одно владение.
Риду не понравилось персональное замечание за фол в нападении. Пересмотр эпизода оставил решение судей в силе. Дальнейший протест привел к удалению.
После матча в подтрибунных помещениях при репортерах форвард Джулиус Рэндл, набравший победные 2 очка, заявил: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Райана Эйхтена
Джулиус Рэндл - пост принял!
Фостера бесит, когда один слог в имени и один в фамилии.
Опасно для: Трэй Янг, Джош Харт, Крис Данн и т. п.