Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»

Джулиус Рэндл после матча огрызнулся в адрес арбитра.

Центровой «Миннесоты» Наз Рид был удален за споры с арбитром в овертайме матча с «Хьюстоном». Это не помешало «Тимбервулз» одержать победу в одно владение.

Риду не понравилось персональное замечание за фол в нападении. Пересмотр эпизода оставил решение судей в силе. Дальнейший протест привел к удалению.

После матча в подтрибунных помещениях при репортерах форвард Джулиус Рэндл, набравший победные 2 очка, заявил: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Райана Эйхтена
Крис Пол - пост сдал.
Джулиус Рэндл - пост принял!
Крис Пол, Наз Рид.
Фостера бесит, когда один слог в имени и один в фамилии.
Опасно для: Трэй Янг, Джош Харт, Крис Данн и т. п.
С английского Фостер переводится как содействие. Ну и кому ты, Скот т, посодействовал?
