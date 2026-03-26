Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
Шэй Гилджес-Александер высоко оценил игру «Селтикс».
«Бостон» прервал серию из 12 побед «Оклахомы» – 119:109. Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер прокомментировал результат встречи.
«Каждый матч с «Селтикс» напоминает плей-офф. Когда бы он ни происходил.
Они очень хорошо организованы. Отличные игроки. Одна из элитных команд, показывают свой уровень в каждой встрече. Кто бы им ни попадался. Это командная культура.
У них есть все необходимые победные качества, поэтому им сопутствует успех. В таких играх и понимаешь свой свой текущий уровень, они тебя тестируют. В этот раз мы тест не прошли», – признался защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бостон олдскульная команда, надо это понимать, плюс парни со стальными нервами, и чемпионами уже были, зато вчера хейтеры заминусовали когда я написал, что Бостон и Ny поинтереснее Кливленда...будут в плей-офф
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем