Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»

Кевин Дюрэнт взял на себя ответственность за поражение от «Тимбервулвз».

«Хьюстон» уступил «Миннесоте» в гостях в овертайме (108:110) упустив преимущество в «+13». При «-2» Кевин Дюрэнт мог сравнять счет с линии за 3,3 секунды до конца дополнительного времени, но смазал первый бросок и уже специально не попал вторым. «Рокетс» не удалось использовать оставшуюся секунду для организации атаки.

Дюрэнт набрал 30 очков в матче, однако не мог похвастаться высокой точностью с игры (9 из 22, 2 из 5 из-за дуги) и допустил 6 потерь при 8 передачах.

«Смазал свои броски и терял мяч.

Если не попадаешь в концовке, соперник может быть более агрессивным и сидеть в краске. Больше потерь, перехвата передач, всего такого. Они почувствовали себя уверенно и взяли победу.

Я потерял мяч 6 раз и смазал тот штрафной. Проиграли из-за штрафного.

Много раз отдавал мяч, казалось, что партнеры открыты. Надо было бросать. И попадать с линии», – признался форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кевина Дюрэнта, соцсети Space City Home Network
Обычный Дюрэнт 20-го десятилетия супротив сильных супротивников.
