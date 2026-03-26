Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
«Хьюстон» уступил «Миннесоте» в гостях в овертайме (108:110) упустив преимущество в «+13». При «-2» Кевин Дюрэнт мог сравнять счет с линии за 3,3 секунды до конца дополнительного времени, но смазал первый бросок и уже специально не попал вторым. «Рокетс» не удалось использовать оставшуюся секунду для организации атаки.
Дюрэнт набрал 30 очков в матче, однако не мог похвастаться высокой точностью с игры (9 из 22, 2 из 5 из-за дуги) и допустил 6 потерь при 8 передачах.
«Смазал свои броски и терял мяч.
Если не попадаешь в концовке, соперник может быть более агрессивным и сидеть в краске. Больше потерь, перехвата передач, всего такого. Они почувствовали себя уверенно и взяли победу.
Я потерял мяч 6 раз и смазал тот штрафной. Проиграли из-за штрафного.
Много раз отдавал мяч, казалось, что партнеры открыты. Надо было бросать. И попадать с линии», – признался форвард.