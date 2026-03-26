  Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»

Дрэймонд Грин порассуждал о неудачном сезоне «Уорриорз».

Тяжелая травма Джимми Батлера максимально осложнила «Голден Стэйт» ситуацию в нынешнем чемпионате, а проблемы Стефа Карри поставили под вопрос попадание в плей-офф. Дрэймонд Грин порассуждал о своем настрое на конец турнира.

«Нельзя просто сдаваться, когда все осложняется. У меня здесь были невероятные сезоны. Баннеры, все такое. В такой момент хочется быть на переднем плане. Когда все идет не так, нельзя сразу спрыгивать с этого поезда. Ныть.

Могу ли я опустить руки? Ну да. Но что насчет Ги Сантоса? Брэндина Подземски? Парней, которые начинают свою карьеру. Мелтон вернулся, чтобы подняться на прежний уровень. Нельзя бросить их. Я не такой и никогда таким не стану. Только так я могу спокойно спать.

Терпеть не могу парней, которые сдаются. Они возвращаются на следующий год, но уважения уже нет. И это весьма тоскливое состояние.

Жизнь в НБА тяжелая. Понимаю, что парни много зарабатывают. Но продолжать тяжело. Делать это каждый день. Если уважения нет, это становится еще тяжелее.

Уважение нельзя заслужить, когда все идет отлично. Улыбаться, когда все здорово. Я верен организации. Принимаю все, что с ней происходит. У меня есть гордость, мотивация. Так что я стараюсь держаться, пока Стефа, Джимми и Эла нет», – заключил Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэнни Эммермана
Тяжелая жизнь в нба. Ты занимаешься любимым делом и не мало зарабатываешь. Что тебе ещё нужно то?? Обеспечен, вкусно накормлен, здоров. Что не так то опять?
Ответ Leonid Barsukov
Тяжелая жизнь в нба. Ты занимаешься любимым делом и не мало зарабатываешь. Что тебе ещё нужно то?? Обеспечен, вкусно накормлен, здоров. Что не так то опять?
Видимо , ему не хватает уважения ..???
... Но улыбаться не перестаёт, слезливые тексты толкает, а по игре всё хуже и хуже.
Материалы по теме
«Голден Стэйт» потерял еще четырех игроков из-за травм
14 марта, 11:57
Кендрик Перкинс: «Все знали, что у Куминги огромный потенциал. Единственный, кто в него не верил – это Стив Керр»
3 марта, 20:01
Эл Хорфорд: «В «Бостоне» мы много играли пик-н-ролл, а в «Голден Стэйт» все строится вокруг движения без мяча»
2 марта, 20:22
Рекомендуем
Главные новости
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
23 минуты назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
32 минуты назад
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
55 минут назадВидео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
сегодня, 09:48
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Евролига. «Милан» встретится с «Виртусом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
3 минуты назадФото
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Рекомендуем