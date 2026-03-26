Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»

Дрэймонд Грин порассуждал о неудачном сезоне «Уорриорз».

Тяжелая травма Джимми Батлера максимально осложнила «Голден Стэйт » ситуацию в нынешнем чемпионате, а проблемы Стефа Карри поставили под вопрос попадание в плей-офф. Дрэймонд Грин порассуждал о своем настрое на конец турнира.

«Нельзя просто сдаваться, когда все осложняется. У меня здесь были невероятные сезоны. Баннеры, все такое. В такой момент хочется быть на переднем плане. Когда все идет не так, нельзя сразу спрыгивать с этого поезда. Ныть.

Могу ли я опустить руки? Ну да. Но что насчет Ги Сантоса? Брэндина Подземски ? Парней, которые начинают свою карьеру. Мелтон вернулся, чтобы подняться на прежний уровень. Нельзя бросить их. Я не такой и никогда таким не стану. Только так я могу спокойно спать.

Терпеть не могу парней, которые сдаются. Они возвращаются на следующий год, но уважения уже нет. И это весьма тоскливое состояние.

Жизнь в НБА тяжелая. Понимаю, что парни много зарабатывают. Но продолжать тяжело. Делать это каждый день. Если уважения нет, это становится еще тяжелее.

Уважение нельзя заслужить, когда все идет отлично. Улыбаться, когда все здорово. Я верен организации. Принимаю все, что с ней происходит. У меня есть гордость, мотивация. Так что я стараюсь держаться, пока Стефа, Джимми и Эла нет», – заключил Грин.